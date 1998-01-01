Американская компания Lockheed Martin представила истребитель F-21, разработанный для Индии. Об этом сообщает пресс-служба Lockheed Martin.

Компания планирует выпускать самолет с участием партнера Tata на территории Индии. При этом часть комплектующих для истребителя будут поставляться из США. Отмечается, что F-21 «приблизит Индию к технологиям пятого поколения». Подробный ролик об истребителе уже есть на YouTube.

Как, в свою очередь, подчеркивают в издании The Aviation Week, F-21 является версией истребителя четвертого поколения F-16V Block 70, адаптированной США под индийский рынок.

Ранее Пятый канал сообщал, что Индия срочно покупает у России два десятка истребителей.