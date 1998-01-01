Индия срочно покупает у России два десятка истребителей

Индия ведет переговоры о срочной покупке у России 21 истребителя МиГ-29. Срочность объясняется острой нехваткой у ВВС страны самолетов этого типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

Сообщается, что об условиях поставки стороны договорились в январе 2019. Приобретение истребителей с вооружением и обучение пилотов и персонала обойдется Индии в 847 миллионов долларов, что значительно дешевле покупки французских Rafale.

Ранее Пятый канал рассказывал о совместных учениях военных летчиков из России и Индии «Авиаиндра-2018» в декабре 2018 года, в ходе которых в небе был разыгран воздушный бой на истребителях Су-30.