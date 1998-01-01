Подразделения с беспилотниками появятся в ВДВ РФ в 2019 году

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Новвоведения в Воздушно-десантных войсках анонсировал генерал-полковник Андрей Сердюков.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Подразделения с беспилотниками появятся в Воздушно-десантных войсках Российской Федерации в 2019 году. Об этом сообщает газета ведомства «Красная звезда».

— На сегодняшний день в составе дивизий и бригад сформировано шесть рот и два взвода беспилотной авиации. До конца 2019 года во всех соединениях будут сформированы подразделения беспилотных летательных аппаратов, — цитирует издание командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Отмечается, что в результате беспилотниками будут оснащены пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады и артиллерийская бригада.

Как подчеркнул в своем заявлении командующий ВДВ РФ, современные беспилотники способны выполнять множество задач.

— В настоящее время беспилотные летательные аппараты рассматриваются уже не как «летающий телевизор», а превращаются в многофункциональные средства, способные решать широкий круг задач. Помимо воздушной разведки, уже сегодня с помощью беспилотников можно выполнять задачи радиоэлектронной борьбы, увеличивать дальность связи наземных радиостанций, корректировать огонь артиллерии, удары авиации в любых климатических условиях, как днем, так и ночью, — сказал генерал.

Кроме того, увеличится и численность ВДВ. В составе войск предусмотрено создание бригады «нового типа».

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