Опубликовано изображение первого российского гиперзвукового космического дрона

Разработка первого в России гиперзвукового космического дрона вступает во вторую стадию. Судя по изображению модели, а также схеме выведения аппарата на орбиту и его возвращения на землю, речь идет о беспилотнике, который использует самолет-носитель на начальном этапе полета. Фотографии оказались в распоряжении РИА Новости.

РИА Новости, компания «ИСОН»

По информации РИА Новости, специалисты компанией «ИСОН» создают многоразовый летный демонстратор в интересах «Роскосмоса». Для производства летательного аппарата будут использованы только серийные комплектующие отечественного производства.

РИА Новости, компания «ИСОН»

Указывается, что беспилотник самолетного типа сможет летать на высоте 160 километров на скорости 7 махов (около 8,5 тысячи километров в час). Также предусмотрена доставка спутников на орбиту высотой до 500 километров. До 2023 года планируется приступить к испытаниям летательного аппарата.

Ранее Пятый канал сообщал, что китайский луноход сделал удивительное открытие на обратной стороне земного спутника.