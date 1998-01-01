Америка позволит России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь. С таким заявлением выступил адмирал ВМС США Джеймс Фогго.
— Мы наблюдаем активную совместную деятельность Китая и России, но русские считают Арктику своей территорией. На самом же деле это — международная территория. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой, — приводит его слова Washington Examiner.
По словам Фогго, Северный морской путь не представляет интереса для американских судов. В то же время, есть опасения, что свободную нишу займут китайские компании.
— Китайцы хотят удостовериться, что у них есть возможность пересечь Северный полюс и совершать торговые перевозки, — отметил адмирал и напомнил, что Китай не входит в Арктический совет, а имеет лишь статут «наблюдателя».
В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».