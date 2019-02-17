Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России

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Королевская морская пехота будет обучать своих по спецпрограмме, рассчитанной на 10 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Великобритания решила усилить свое военное присутствие в Арктике, чтобы «защитить» северный фланг НАТО от России». Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Королевская морская пехота разработала специальную военную программу, рассчитанную на десять лет. В ходе ее реализации британские военные будут ежегодно обучаться вместе с коллегами из Норвегии.

Кроме того, по словам министра обороны Гэвина Уильямсона, уже в 2020 году Арктику будут патрулировать новые противолодочные самолеты.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший генерал НАТО Харальд Куят обвинил США в предательстве.

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