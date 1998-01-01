Эксперты назвали главные признаки хорошего коньяка

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В Роскачестве рассказали, как отличить качественный продукт от подделки, и какую информацию можно получить с этикетки.

Фото: www.globallookpress.com

Рекомендации по выбору хорошего коньяка в магазине помогут сэкономить не только время, но и здоровье россиян. По словам специалистов Роскачества, прежде всего стоит обращать внимание на этикетку и контрэтикетку: вся информация должна быть на русском языке, а годы выдержки должны соответствовать названию и количеству звездочек.

— О выдержке напитка говорят его вязкость и цвет. На стенках бокала напиток оставляет хорошо видные потеки — «ножки». Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше, — отмечают эксперты.

Качественный коньяк начинается от 450 рублей. Продукт по более низкой цене должен насторожить покупателя. Риск поддели будет ниже в специализированных магазинах, убеждены в Роскачестве.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты Роскачества выбрали лучшие вина России.

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