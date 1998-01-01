Отставить панику: Молочный союз РФ прокомментировал грядущий «дефицит» товаров

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Специалисты утверждают, что введение единой системы электронной сертификации «Меркурий» не отразится на ассортименте в магазинах.

Фото: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

Молочный союз России и министерство сельского хозяйства заявляют, перебоев в поставках молочной продукции не будет, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что 1 июля 2019 года вся готовая молочная продукция будет включена в электронную систему сертификации «Меркурий», в связи с этим торговые сети заявили, что ожидают повышения цен и перебои с поставками.

Минсельхоз поясняет: с начала 2018 года в «Меркурии» оформлено 726 миллионов электронных «паспортов» и в ближайшее время будет оформлено еще пять миллионов.

— Минсельхоз не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки, — сообщили в ведомстве.

С Министерством согласны в Молочном союзе России.

— Дело в том, что «Меркурий» вступил в силу — на мясную продукцию, колбасу и прочее — 1 июля прошлого года. То есть эта система действует уже полгода. Вы заметили перебои? Это как-то на цены повлияло? Нет, не повлияло, — пояснила исполнительный директор союза, Людмила Маницкая.

Специалист рассказала, что предостережения по поводу «Меркурия» идут от тех участников рынка, кому есть, что скрывать, так как система делает весь процесс прозрачным.

Ранее Пятый канал публиковал сюжет о молочном дефиците.

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