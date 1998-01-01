Пентагон разрабатывает стратегию «троянского коня» для России и Китая

США потратит около 135 миллиардов долларов на разработку новой военной стратегии, которую эксперты уже окрестили «троянским конем». По информации «ПолитЭксперта», она направлена против России и Китая.

Главная особенность этой стратегии заключается в «скрытном вторжении» вглубь территории противника. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн отметил, что под удар попадут самые уязвимые места противника, что даст войскам «ассиметричное преимущество».

— Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане, — сказал он во время выступления в Брукингском исследовательском институте.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США пообещали не допустить господства России в Арктике.