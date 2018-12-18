Собчак проигнорировала Виторгана на показе нового фильма

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Популярная телеведущая и ее супруг 21 февраля пришли на премьеру драмы «Юморист» порознь, и в течение всего вечера всячески избегали друг друга.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ксения Собчак и Максим Виторган дали почву для новых слухов о грядущем разводе. Накануне они посетили закрытый показ фильма «Юморист», при этом 46-летний актер пришел на полчаса раньше своей жены.

На самом мероприятии они предпочли держаться по отдельности: Собчак общалась с другими звездами, а Виторган вел беседы с журналистами. Такое поведение возможно указывает на то, что примирение между супругами, так и не произошло.

По информации «СтарХит», несколько недель назад они уже встречались в обществе друзей, но игнорировали друг друга. Из социальных сетей также исчезли трогательные снимки их семейной жизни.

Ранее Пятый канал рассказывал о причинах конфликта между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом.

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