«Таким же бестолковым»: Хаев захотел снова стать молодым, но с одним условием

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 24 0

Актер не согласился просто помолодеть телом.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым

Актер театра и кино Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым. Об этом он сообщил 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Однако он оговорился: помолодеть он согласен только физически, сохранив нынешнее восприятие жизни и накопленный опыт.

«Ну конечно хотел бы, кто же не хочет. Что за вопрос? Если бы у меня осталось то же восприятие жизни, что теперь, тогда да, а просто помолодеть телом и стать таким же бестолковым и глупым, каким я был раньше — нет», — приводит слова Хаева.

В отличие от Ивана Охлобыстина, Хаев положительно отнесся к идее возвращения молодости. Ранее Охлобыстин заявлял, что готов сам заплатить миллион, лишь бы некоторые тайны его биографии остались нераскрытыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Охлобыстин признался: он перестал употреблять спиртное, однако полностью исключать алкоголь из своей жизни пока не намерен. Артист сказал, что бросил пить, но не окончательно. Охлобыстин также напомнил, что ранее ему уже удалось побороть зависимость от наркотических веществ и отказаться от других вредных пристрастий. По его словам, эти перемены произошли сравнительно недавно, но он уже успел почувствовать, насколько лучше стало его самочувствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
В Турции в ДТП с участием туристического автобуса погибли 11 человек
15:00
«Таким же бестолковым»: Хаев захотел снова стать молодым, но с одним условием
14:48
Собянин объявил о создании беговой трассы вокруг арены в «Лужниках»
14:21
«Миллион дам, чтобы никто не узнал»: Охлобыстин высказался о тайнах прошлого
14:02
Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам
13:48
Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу виз для россиян

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Да, я бросил»: Иван Охлобыстин отказался от алкоголя
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео