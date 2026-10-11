«Таким же бестолковым»: Хаев захотел снова стать молодым, но с одним условием

Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым

Актер театра и кино Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым. Об этом он сообщил 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Однако он оговорился: помолодеть он согласен только физически, сохранив нынешнее восприятие жизни и накопленный опыт.

«Ну конечно хотел бы, кто же не хочет. Что за вопрос? Если бы у меня осталось то же восприятие жизни, что теперь, тогда да, а просто помолодеть телом и стать таким же бестолковым и глупым, каким я был раньше — нет», — приводит слова Хаева.

В отличие от Ивана Охлобыстина, Хаев положительно отнесся к идее возвращения молодости. Ранее Охлобыстин заявлял, что готов сам заплатить миллион, лишь бы некоторые тайны его биографии остались нераскрытыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Охлобыстин признался: он перестал употреблять спиртное, однако полностью исключать алкоголь из своей жизни пока не намерен. Артист сказал, что бросил пить, но не окончательно. Охлобыстин также напомнил, что ранее ему уже удалось побороть зависимость от наркотических веществ и отказаться от других вредных пристрастий. По его словам, эти перемены произошли сравнительно недавно, но он уже успел почувствовать, насколько лучше стало его самочувствие.

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