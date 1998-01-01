Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

В Крыму назвали дату открытия железнодорожного сообщения между полуостровом и материком. Первые пассажирские поезда пройдут по Крымскому мосту 8 декабря.

Купить билеты можно будет за 90 дней до отправления, то есть уже в сентябре. На полуострове проездные документы станут доступны в 22 населенных пунктах. Всего по плану через мост будут курсировать поезда по 10 маршрутам.

В частности, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория.

Строительство железной дороги сейчас ведется полным ходом — в строгом соответствии с графиком. В январе строители уложили первый километр пути на подходе к переправе.

Ранее Пятый канал публиковал видео завершения строительства тоннеля на подходе к Крымскому мосту.