Уникальная экспедиция: Сокровища ищут на дне Рыбинского моря — видео

, 13:09 Эфирная новость 20

Усадьба Мусиных-Пушкиных в городе Молога оказалась под водой в 40-м году прошлого века при строительстве гидроэлектростанции.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Ярославской области ищут сокровища Мологского края на дне Рыбинского моря.

До революции в этих местах была огромная графская усадьба, церковь и дом. После строительства водохранилища вся деревня оказалась под водой.

Исследователи планируют создать трехмерную модель местности, чтобы любой пользователь интернета мог увидеть то, что скрыто на большой глубине.

Корреспондент Пятого следила за уникальной экспедицией. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что блогер обнаружил очередную «Атлантиду» у берегов Калифорнии.

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