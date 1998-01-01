Курьер из Delivery Club рассказал о знакомстве с девушкой из «Яндекс. Еды»

В сети нашли новых Ромео и Джульетту — пользователи обсуждают романтическую историю парня из Delivery Club и девушки из «Яндекс. Еды». На фотографии, которая облетела интернет, пара курьеров из конкурирующих сервисов целуется в форменной одежде. Телеканал «360» пообщался с одним из влюбленных и узнал историю их знакомства.

Курьер по имени Дмитрий объяснил, что не сразу решился познакомиться с Юлией, но затем между доставщиками еды завязался роман.

— Я возвращался с заказа, увидел ее. Сначала прошел мимо, а потом решил подойти. Девушка-курьер — это довольно редкое явление. Подошел к ней, потом добавились друг к другу в друзья, начали переписываться, — рассказал Дмитрий.

Фото целующихся курьеров стало популярным в интернете и пару начали узнавать на улицах. Работодатели влюбленных отнеслись к ситуации благосклонно и даже совместно организовали для курьеров поездку в Париж.

— Я сначала поверить не мог, до конца думал, что это вброс. Но в итоге мне позвонили из руководства и все подтвердили. Мы могли выбрать любое другое направление, но остановились все-таки на Париже, — делится своим эмоциями Дмитрий.

Теперь «Ромео и Джульетта» отправятся в Париж, где посетят все главные достопримечательности — за культурную программу также платят работодатели.

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