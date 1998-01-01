Курьер из Delivery Club рассказал о знакомстве с девушкой из «Яндекс. Еды»

В сети нашли новых Ромео и Джульетту — пользователи обсуждают романтическую историю парня из Delivery Club и девушки из «Яндекс. Еды». На фотографии, которая облетела интернет, пара курьеров из конкурирующих сервисов целуется в форменной одежде. Телеканал «360» пообщался с одним из влюбленных и узнал историю их знакомства.
Курьер по имени Дмитрий объяснил, что не сразу решился познакомиться с Юлией, но затем между доставщиками еды завязался роман.
Фото целующихся курьеров стало популярным в интернете и пару начали узнавать на улицах. Работодатели влюбленных отнеслись к ситуации благосклонно и даже совместно организовали для курьеров поездку в Париж.
Теперь «Ромео и Джульетта» отправятся в Париж, где посетят все главные достопримечательности — за культурную программу также платят работодатели.
Ранее Пятый канал рассказывал, какие места страны россияне считают самыми романтичными.