Назван пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

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Журналисты изучили подарки, которые герцогиня Сассекская привезла от друзей из США, и сделали однозначный вывод.

Фото: www.globallookpress.com

Аналитики уверены, что первенцем Меган Маркл и принца Гарри будет мальчик. Ключ к разгадке этой тайны нашли в подарках, которые гости принесли на традиционную вечеринку baby shower в Нью-Йорке.

Во вторник, 19 февраля, многие знаменитости попали в объективы камер с коробками синего цвета. Журналисты сделали из этого вывод, что в королевской семье ожидают рождение сына.

Народные приметы, напротив, указывают на то, что Меган ждет дочь. Об этом свидетельствует «стремящаяся» вверх форма живота 37-летней герцогини.

Ранее принц Гарри проговорился, что его первенец может стать самым «крупным» в королевском роду. До самих родов осталось уже не так много времени. Ожидается, что малыш появится на свет в конце апреля или в начале мая.

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