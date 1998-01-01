Назван пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Аналитики уверены, что первенцем Меган Маркл и принца Гарри будет мальчик. Ключ к разгадке этой тайны нашли в подарках, которые гости принесли на традиционную вечеринку baby shower в Нью-Йорке.

Во вторник, 19 февраля, многие знаменитости попали в объективы камер с коробками синего цвета. Журналисты сделали из этого вывод, что в королевской семье ожидают рождение сына.

Народные приметы, напротив, указывают на то, что Меган ждет дочь. Об этом свидетельствует «стремящаяся» вверх форма живота 37-летней герцогини.

Ранее принц Гарри проговорился, что его первенец может стать самым «крупным» в королевском роду. До самих родов осталось уже не так много времени. Ожидается, что малыш появится на свет в конце апреля или в начале мая.