Малыш Меган Маркл может стать самым «крупным» в королевском роду

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Сейчас самый «упитанным» в королевской семье считается принцу Луи — сын принца Уильяма и герцогини Кэтрин.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 87

В семье принца Гарри и Меган Маркл грядет пополнение. Представители королевской семьи сообщили, что малыш родится уже весной 2019 года. Однако точные сроки родов до сих пор не названы: фанаты продолжают теряться в догадках. Об этом сообщает 7days.ru.

Будущие родители даже не захотели узнавать пол своего ребенка, тем не менее врачи рассказали, что младенец будет довольно крупным. Об этом проговорился принц Гарри на церемонии вручения премий Endeavour Fund Awards.

В прессе гадают: удастся ли первенцу Меган Маркл побить рекорды принца Луи — сына принца Уильяма и герцогини Кэтрин. До сих пор именно он считался «самым крупным младенцем» в королевском роду. Ребенок появился на свет весом 3827 граммов. Обойдет ли его наследник Гарри и Меган, пока не известно.

Ранее Пятый канал рассказал, что малыш Меган Маркл зашевелился в животе прямо перед папарацци.

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 87
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