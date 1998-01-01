«Откачала методистка»: мать повисшей на площадке детсада девочки об инциденте

Мать девочки, едва не погибшей во время прогулки в детском саду, рассказала о том, как она узнала о происшествии.

Пост с шокирующими кадрами Татьяна разместила на своей странице ВКонтакте. Женщина опубликовала запись с камер наблюдения, на которых видно, как ее дочь во время игр на лестничном комплексе цепляется капюшоном за перекладину и повисает в воздухе. Несколько минут воспитатель не обращает внимания на задыхающегося ребенка, а когда все-таки подходит к малышке, девочка уже висит без сознания. Женщина поднимает воспитанницу с земли и уносит в здание.

Однако, как отмечает мать пострадавшей, о масштабах трагедии рассказали не сразу. Изначально женщине сообщили, что ее дочь ненадолго потеряла сознание, но уже чувствует себя хорошо.

— Мне воспитатель говорит: вот тут по Ксюше приехала скорая. Мы не поймем, что с ней — то ли обморок, то ли что. В общем, ставит меня в известность, — рассказывает Татьяна.

Напуганная мать немедленно сорвалась с работы и приехала в детский сад — к тому моменту девочка действительно уже была в сознании и чувствовала себя хорошо. Только на следующий день женщина узнала от очевидцев произошедшего, как обстояли дела на самом деле — методист детского сада лично откачивала малышку и привела ее в чувство. Самостоятельно ребенок не дышал по меньшей мере пять минут. Рассказывая об этом, Татьяна не может сдержать слез.

— Я эту женщину даже не знаю, не видела в детском саду. Она извинилась передо мной за весь педсостав детского сада — тот человек, который откачивал ребенка! Я была просто в шоке! — вспоминает Татьяна.

Но злоключения на этом не закончились. По совету сотрудников детского сада, женщина попыталась запросить у заведующей учреждения записи с камер наблюдения, чтобы восстановить картину происшествия. В администрации садика встревоженной матери видео показали, но предоставлять копию долго отказывались, ссылаясь на то, что это технически невозможно. Однако своего добиться Татьяне все же удалось. Ранее Пятый канал уже публиковал шокирующие кадры происшествия, которое едва не обернулось трагедией.