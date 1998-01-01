Шокирующие кадры: ребенок повис на лестнице на игровой площадке детского сада

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Коллектив детского сада скрыл от матери время, которое девочка провела без сознания, рассказала родительница.

Фото, видео: ВКонтакте @Татьяна Кирякова

В Челябинской области маленькая девочка едва не умерла во время игр на детской площадке. Малышка фактически оказалась повешенной на собственной одежде.

Трагедия едва не произошла в городе Златоуст во вторник, 19 февраля. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что девочка играет на лестничном комплексе. Сначала малышка пытается ухватиться за горизонтальную перекладину, стоя на земле. Затем решает перелезть на лестницу с соседнего сооружения и повисает на выступающей перекладине, зацепившись капюшоном.

По словам матери девочки — в детском саду ей сказали, что ее дочка пришла в себя сразу же после инцидента. Однако на записи камер видно, что малышку воспитатель уносит с площадки без сознания. Кроме того, на повисшего под лестницей ребенка воспитатель несколько минут и вовсе не обращала никакого внимания, заметив случившееся только тогда, когда стала собирать группу на выход с площадки. Обнаружив девочку, воспитательница неспешным шагом подошла к ней и неторопливо сняла ребенка с перекладины. Волноваться женщина начала только обнаружив, что девочка буквально рухнула ей под ноги и не встает.

— Было скрыто, что она была без сознания. Она лежала в коридоре детсада, у логопеда в кабинете, в медкабинете до приезда скорой! Она пять-семь минут была без сознания, — написала мать пострадавшей девочки на своей странице ВКонтакте.

Женщина отметила, что пока не знает, как длительная асфиксия скажется на мозге и дальнейшем развитии ее дочери.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во Владивостоке полиция задержала водителя, насмерть задавившего мать и маленького ребенка.

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