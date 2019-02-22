Эксперт: развал ДРСМД стал поводом для сближения Минска и Москвы

После развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности — ДРСМД — Белоруссия предпочла занять сторону России вопреки традиционным попыткам балансировать во внешней политике между Россией и Западом, пояснил в интервью газете «Известия» военный политолог Андрей Кошкин. Поводом для этого вывода послужило заявление белорусского президента Александра Лукашенко касательно сложившейся ситуации.

— Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах, — цитирует ФАН белорусского лидера.

Как отметил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, Лукашенко всегда старался дистанцироваться и «выбрать точку между Россией и Европой», чтобы максимально оптимизировать эффективность и успевать принять участие в проектах обеих сторон. Однако сейчас, уверен Кошкин, официальный Минск обеспокоен своей безопасностью.

— Часто Александр Григорьевич говорил о том, что в трудную минуту Белоруссия никак себя не мыслит в стороне от России. Эта трудная минута сегодня раскрывается через призму разрушения конструкции ДРСМД в одностороннем порядке со стороны Соединенных Штатов Америки, — приводят слова эксперта «Известия».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американская разведка обвинила Россию в том, что на брифинге, посвященном ДРСМ, Минобороны РФ якобы продемонстрировало не ту ракету. Американская сторона присутствовать на мероприятии не сочла нужным, но уверена, что вместо крылатой ракеты 9М729, ставшей формальной причиной выхода из Договора США, Москва показала всему миру другое оружие.