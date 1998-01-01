Не та ракета: в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД

, 7:12 18

Американская разведка утверждает, что вместо спорного оружия российское Министерство обороны продемонстрировало военным атташе какую-то «другую ракету».

Фото: www.globallookpress.com

Американская разведка выступила с заявлением о том, что Россия представила не ту ракету на брифинге по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на ознакомленный с докладом военных источник.

Читайте также

К чему приведет разрыв ДРСМД — репортаж

Специалисты ЦРУ убеждены, что на брифинге для иностранных военных атташе российское правительство так и не продемонстрировало оружие, ставшее формальной причиной выхода США из ДРСМД — крылатую ракету 9М729. Вместо нее, настаивают американцы, была представлена «другая ракета».

При этом на мероприятие, как отмечают в Минобороны России, были приглашены представители военно-дипломатического корпуса стран-участниц БРИКС, НАТО, ОДКБ и ЕС. Часть приглашенных, в число которых вошли и представители НАТО и самих США, встречу не посетили.

ЦРУ продолжает утверждать, что в ходе проведенных Россией испытаний дальность полета ракеты 9М729 превысила 500 километров. При этом американские спецы полагают, что 9М729 не что иное, как наземный мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью полета до 2350 километров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что оценку выходу США из ДРСМД дал Михаил Горбачев.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:28
Видео: Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»
7:28
Улетел, но обещал вернуться: оскандалившийся Друзь собирается в Калифорнию
7:21
Как вылечить насморк без аптечных лекарств — надежный лайфхак
7:12
Не та ракета: в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД
7:01
В результате взрыва в Каире погибли двое полицейских
6:59
Следователи выясняют причину обрушения балкона в Москве
6:44
Полиция Владивостока разыскивает водителя, ставшего виновником смертельного ДТП
6:30
В результате пожара в Кудрово пострадали два человека
6:16
«Москва утратила душу»: журналистка The Times недовольна современной Россией
6:01
Порядок на хлебных полках: Роскачество разработает стандарты «полезного» хлеба
5:50
Видео: Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара»
5:39
Мадуро рассказал о гуманитарной помощи из России
5:27
Взломщики украли интимное видео чемпиона «Формулы-1» и Николь Шерзингер
5:15
В Башкирии за незаконную охоту задержали еще троих человек
5:01
Бахилы — брать или не брать? Как медицинские учреждения наживаются на пациентах
4:45
Стращали европейских чиновников: Эксперты о причине взрывов в Донецке
4:14
Новые подробности в деле об обрушении в учебном корпусе ИТМО в Петербурге
3:30
Мама-убийца? В Москве задержали женщину, потерявшую сына в «Лосином острове»
2:47
Режим ЧС ввели в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой
2:13
Дональд Трамп призвал венесуэльских военных сдаться «по-хорошему»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

13 фев

Михаил Горбачев дал оценку выходу США из ДРСМД

Где смотреть онлайн матч «Ливерпуль» — «Бавария» 19 февраля
Где смотреть онлайн матч «Лион» — «Барселона» 19 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама