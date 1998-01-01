Не та ракета: в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД

Американская разведка выступила с заявлением о том, что Россия представила не ту ракету на брифинге по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на ознакомленный с докладом военных источник.

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Специалисты ЦРУ убеждены, что на брифинге для иностранных военных атташе российское правительство так и не продемонстрировало оружие, ставшее формальной причиной выхода США из ДРСМД — крылатую ракету 9М729. Вместо нее, настаивают американцы, была представлена «другая ракета».

При этом на мероприятие, как отмечают в Минобороны России, были приглашены представители военно-дипломатического корпуса стран-участниц БРИКС, НАТО, ОДКБ и ЕС. Часть приглашенных, в число которых вошли и представители НАТО и самих США, встречу не посетили.

ЦРУ продолжает утверждать, что в ходе проведенных Россией испытаний дальность полета ракеты 9М729 превысила 500 километров. При этом американские спецы полагают, что 9М729 не что иное, как наземный мобильный вариант крылатой ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью полета до 2350 километров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что оценку выходу США из ДРСМД дал Михаил Горбачев.