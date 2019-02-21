Светская львица Ксения Собчак атаковала Викторию Боню за хвастовство «роскошной жизнью», подноготную которой раскрыла ее шестилетняя дочь Анджелина, пишет teleprogramma.

В коротком видео на фоне роскошных интерьеров Боня рассказывает о «шикарном» тайском пляже, куда она собирается пойти, однако ее перебивает дочь, которая громко заявляет, что она и мама не живут в этом элитном отеле.

— Виктория Боня показывает якобы «роскошную жизнь», а потом пытается перекричать собственную дочь, которая пытается сказать, что «мы вообще-то тут не живем», — прокомментировала Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mir_znamenitostei 20 Фев 2019 в 9:06 PST

Как рассказывал Пятый канал, ранее Боня заявила, что она в ужасе от европейских врачей, которые не заметили перелом у ее дочери.