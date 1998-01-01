Беглов назвал ветеранов золотым авангардом России

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Глава Петербурга поздравил с Днем защитника Отечества гостей концерта в БКЗ «Октябрьский».

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Глава Петербурга Александр Беглов назвал ветеранов войн «золотым, самым надежным авангардом России». Градоначальник в пятницу, 22 февраля, перед концертом «Служить России!» со сцены БКЗ «Октябрьский» поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих и ветеранов.

— Я хотел бы поблагодарить ветеранов, — сказал Беглов. — Это наш золотой, самый надежный авангард. Я часто встречаюсь с ними, они рассказывают разные истории, вспоминают события разных времен. Это и битвы Великой Отечественной войны, и Афган, и Чечня. Но у всех наших ветеранов есть самое главное — это любовь к нашему Отечеству, готовность к самопожертвованию ради того, чтобы защитить простых мирных граждан. Ветераны всех войн, всех возрастов, огромное вам спасибо и низкий поклон. С праздником вас!

Беглов подчеркнул, что город на Неве всегда был и останется военной столицей России.

— Сегодня не только люди в форме, но и простые люди, которые работают на предприятиях, тоже являются защитниками не только города, но и всей Отчизны. Вам тоже огромное спасибо! — отметил он.

Ранее Пятый канал сообщал, что в преддверии Дня защитника Отечества перед началом праздничного в Большом Кремлевском дворце выступил президент РФ Владимир Путин.

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