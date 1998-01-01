Путин: Аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится

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Президент отметил, что Россия является миролюбивым государством и стремится к укреплению международной стабильности.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин уверен, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится. В преддверии Дня защитника Отечества перед началом праздничного концерта глава государства выступил в Большом Кремлевском дворце.

— Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь — прим.ред.), — заявил он.

Путин подчеркнул, что такая ситуация — результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли, что подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

— Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России, — добавил глава государства.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия — миролюбивое государство.

— Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы, — отметил он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в ежегодном Послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал о новинках вооружений российской армии — ракете «Циркон» и подводном комплексе «Посейдон».

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