Путин: Аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится

Президент РФ Владимир Путин уверен, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится. В преддверии Дня защитника Отечества перед началом праздничного концерта глава государства выступил в Большом Кремлевском дворце.

— В ы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь — прим.ред.), — заявил он.

Путин подчеркнул, что такая ситуация — результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности .

Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли, что подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

— Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России , — добавил глава государства.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия — миролюбивое государство.

— Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы , — отметил он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в ежегодном Послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал о новинках вооружений российской армии — ракете «Циркон» и подводном комплексе «Посейдон».