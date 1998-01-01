В ХМАО тело ребенка, выпавшего из окна, несколько часов лежало на козырьке дома

В Нижневартовске в одной из многоэтажек города произошла трагедия. Школьник погиб после того, как выпал из окна 11-го этажа дома по адресу улица 60 лет октября, 54. Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД России по ХМАО-Югре Ольгу Абмайкину, ЧП произошло утром в пятницу, 22 февраля.

— Такой факт был. Следственный комитет проводит проверку, — подчеркнула Амбайкина.

Между тем, в сеть уже выложили фото с места трагедии. По словам очевидцев, тело мальчика пролежало на козырьке подъезда минимум пять часов.

Ранее Пятый канал сообщал о чудесном спасении девочки, выпавшей из окна пятого этажа в Махачкале.