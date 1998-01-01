В ХМАО тело ребенка, выпавшего из окна, несколько часов лежало на козырьке дома

, 8:43 Фото 124

Школьник в Нижневартовске выпал из окна 11-го этажа. Инцидент произошел 22 февраля.

Фото: URA.RU

В Нижневартовске в одной из многоэтажек города произошла трагедия. Школьник погиб после того, как выпал из окна 11-го этажа дома по адресу улица 60 лет октября, 54. Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД России по ХМАО-Югре Ольгу Абмайкину, ЧП произошло утром в пятницу, 22 февраля.

— Такой факт был. Следственный комитет проводит проверку, — подчеркнула Амбайкина.

Между тем, в сеть уже выложили фото с места трагедии. По словам очевидцев, тело мальчика пролежало на козырьке подъезда минимум пять часов.

Ранее Пятый канал сообщал о чудесном спасении девочки, выпавшей из окна пятого этажа в Махачкале.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:15
Военный самолет США провел разведку над территорией РФ
8:58
Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону
8:43
В ХМАО тело ребенка, выпавшего из окна, несколько часов лежало на козырьке дома
8:28
Тигр напал на мужчину в тайге Приморья
8:13
Фото: Пятилетней дочери Кардашьян прифотошопили грудь
7:59
Пушков: Для Порошенко любой художник, переночевавший в Одессе — украинский
7:47
Стендап-комик Броди Стивенс умер в США
7:31
«Базарная баба!»: Ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову упрекнули в хамстве
7:15
«Безусый солдатик» — Игорь Николаев поделился фото с военной присяги
6:59
«Думали, что я выпиваю» — Успенская рассказала, как поборола тяжелый недуг
6:43
Ученые: гомосексуализм смертельно опасен для здоровья
6:30
«Как кактус на помойке»: Шнуров ответил на интервью Матильды и нападки Собчак
6:15
Минобороны выпустила эксклюзивные открытки к 23 февраля
5:55
«В серой шинели рядового» — Леонид Агутин поздравил всех с 23 февраля
5:37
Опубликован трейлер военно-исторической драмы «Коридор бессмертия»
5:21
Певица Шакира записала видеообращение к властям Венесуэлы
5:05
Генерал нацгвардии Венесуэлы захвачен в плен на границе с Бразилией
4:29
Роберт Редфорд стал лауреатом французской кинопремии «Сезар»
3:30
Видео: Как самарские «могильщики» мешают хоронить людей
2:53
Глава МИД Венесуэлы сообщил генсеку ООН о «вооружении» гумпомощи от США

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама