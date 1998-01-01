«Народ хочет поляпать языком» — Верка Сердючка о критике отбора на «Евровидение»

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Андрей Данилко отметил безупречный вокал девушек из группы АNNA MARIA, которым пришлось отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Выступающий в образе Верки Сердючки, украинский артист Андрей Данилко прокомментировал бурную критику национального отбора на «Евровидение-2019». В интервью интернет-изданию «Факты» Данилко сказал, что негативные комментарии просто не читает.

— Знаете, в нашей стране надо иметь «панцирь», чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет поляпать языком, — заявил артист.

Оценивая участниц группы АNNA MARIA, которые подверглись нападкам за ответ на вопрос о принадлежности Крыма, Данилко признал их наиболее сильными претендентками по части вокала.

— Мне кажется, разбуди ее солисток ночью — и они безошибочно «вступят» в любую ноту. Меня лишь смущает визуальный ряд дуэта. Кстати, что-то я сказал в адрес коллектива — и тут же «добрые люди» зацепились за мои комментарии. Знаете, это такое самоутверждение за счет оскорбления известных людей, — сказал артист.

Финал украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019», который будет проходить в мае в Израиле, состоится вечером в субботу, 23 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал, что девушкам из группы Anna Maria пришлось отвечать ведущему конкурса на вопрос о принадлежности Крыма. После нескольких попыток отшутиться Анна и Мария Опанасюк, которые сами родом из Крыма, ответили, что Украина попросту потеряла полуостров.

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