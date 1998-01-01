Видео: Что претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме

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Участницы группы Anna Maria в прямом эфире украинского телеканала заявили, что Незалежная «просто утратила Крым».

Фото, видео: ВКонтакте @club_annamaria, YouTube @Телеканал ATR

Кандидатки на участие в «Евровидении-2019» от Украины в эфире местного телеканала отказались признавать присоединение Крыма к России незаконным. Об этом девушки из группы Anna Maria открыто сообщили ведущему.

Анна и Мария Опанасюк родом из Крыма. Во время прямого эфира в студию программы позвонил зритель с полуострова, чему девушки оказались очень рады, отметив, что «Крым — наш, потому что это наш дом». Однако такой вопрос совершенно не устроил ведущего — мужчина потребовал от артисток ответить односложно, какому из государств принадлежит Крым.

— А мы думали, что про «Евровидение» будем говорить, — попытались отшутиться девушки.

Однако ведущий проигнорировал шутку и продолжил настаивать на конкретном ответе. Тогда девушки попытались уйти от давления с его стороны встречным вопросом.

— Когда мы едем домой, мы проезжаем через две границы. Так чей же Крым, если границы две? — спросила журналиста Анна.

— Вы просто хотите, чтобы мы произнесли те слова, которые вам нужны. Разумеется, мы не будем их произносить. Случилось то, что там появилось две границы — украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами, — отрезала Мария.

Телеведущий попытался пригрозить девушкам их медийным статусом. Он напомнил певицам, что на международном конкурсе они будут представлять Украину и выступают сейчас на телеканале этой страны.

— Что сталось с Крымом? Крым остался Крымом, там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу — мы приезжаем к себе домой. Сдается мне, Украина просто потеряла Крым, — парировала одна из конкурсанток.

Услышав такое возмутительное, на его взгляд, заявление, мужчина открыто настаивал на том, чтобы певицы признали «российскую агрессию». Тогда и Анне и Марии пришлось напрямую сказать, что они не намерены обсуждать эту тему.

— Слушайте, мы же не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики, — сказали девушки.

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