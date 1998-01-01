Росстат посчитал соотношение мужчин и женщин в России в 2018 году

В Росстате посчитали соотношение мужчин и женщин в России в 2018 году. Получилось, что в целом на тысячу мужчин в нашей стране приходится 1156 женщин. Однако в разных возрастных категориях пропорция очень разнится.

Так, согласно статистике, молодых мужчин (до 34 лет) в России больше, чем молодых женщин в соотношении 1000:960. А в возрастной группе от 35 до 39 лет последние преобладают — на тысячу мужчин приходится 1027 женщин. И уже более чем вдвое больше женщин в возрастной группе старше 70 — на тысячу пожилых мужчин приходится 2377 пожилых женщин.

Как сообщает ФАН, преобладание мужского населения над женским в возрасте до 34 лет в Институте демографии, миграции и регионального развития никак не связывают с демографическим провалом 1990-х.

— Это скорее имеет отношение к генетике, просто мальчиков рождалось больше, чем девочек, — пояснил председатель наблюдательного совета Института Юрий Крупнов.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по данным Росстата, россиянки стали рожать первого ребенка на пять лет позже, чем в 1990-е годы.