Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Президент почтил память погибших воинов 23 февраля.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович, Пятый канал

Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Уже традиционно по случаю Дня защитника Отечества глава государства и военнослужащие устанавливают у Вечного огня венок с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Также в памятной церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны Сергей Шойгу.

23 февраля в России отмечается День воинской славы, иначе — День защитника Отечества. 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Это дата объявлена официальным праздником Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным действующим тогда президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что цветы к монументу на площади Победы в Петербурге возложил глава города Александр Беглов.

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