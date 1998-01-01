Глава Петербурга почтил память героических защитников Ленинграда

Глава Петербурга Александр Беглов почтил память героических защитников Ленинграда, возложив цветы к монументу на площади Победы.

Помимо Беглова, также память воинов почтили члены городского правительства, депутаты Законодательного Собрания Петербурга, руководители Западного военного округа и общественных организаций. Кроме того, на памятное мероприятие были приглашены школьники и студенты.

Церемония началась с традиционной минуты молчания.

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