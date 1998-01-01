Зачем тебе такое, Илон Маск? : Основатель Tesla и Space X взял ипотеку

Многим совершеннолетним людям пришлось столкнуться с необходимостью взять ипотеку. Шутки о непомерно высоких платежах не теряют своей популярности в сети уже многие годы. Теперь всем, кто имеет кредитные обязательства, станет морально легче: в ряды ипотечников вступил и Илон Маск.

Знаменитый основатель компаний Space X и Tesla взял ипотечный кредит на сумму порядка 61 миллиона долларов — почти четыре миллиарда рублей согласно текущему курсу валют. О крупном займе Маска у банка Morgan Stanley сообщило информационное агентство Bloomberg. Также известно, что бизнесмен рефинансировал кредит, который взял в 2012 году

Сумма ежемесячного платежа Илона составляет 180 тысяч долларов. В пересчете на российскую валюту это больше миллиона рублей, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Ранее Пятый канал сообщал о принятии в России закона, снижающего долговую нагрузку для ипотечников.