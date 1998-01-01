В России принят закон, снижающий долговую нагрузку для ипотечников

На пленарном заседании в Госдуме принят законопроект о поправках в закон «Об исполнительном производстве», который снижает долговую нагрузку по ипотечным кредитам, передает сайт КР. RU.

Документ отменяет норму, согласно которой исполнительский сбор (не более 7%) взыскивается со всех солидарных должников. Например, если раньше супруги приобретали жилье в ипотеку, то каждому из них в отдельности приходилось платить исполнительский сбор. Принятый закон отменяет это правило и устанавливает, что этот сбор теперь оплачивают все должники вместе взятые.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов и председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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