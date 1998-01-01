Анимационный мультфильм про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге

Анимационный мультфильм «Ленинградская молитва» про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге 23 февраля. Показ прошел в подземном Памятном зале монумента героическим защитникам города на площади Победы.

Отмечается, что это первый мультфильм в проекте «Блокадный альманах», который создается по рассказам одного из блокадников Вадима Михайлова. «Ленинградская молитва» повествует об авианалете 19 сентября 1941 года. Главные герои картины — мальчик Никита и его бабушка. Длится мультфильм четыре минуты.

По словам режиссера Миши Сафронова, среди всех 20 синопсисов, написанных Вадимом Михайловым, история про молитвы людей из разных религий в блокадную ночь произвела на него самое сильное впечатление.

— В результате работы история сильно изменилась. Сейчас главный герой — мальчик Никита, которого вместе с бабушкой застает бомбардировка в пустой квартире, — сказал Сафронов.

Также он отметил, что «Ленинградская молитва» будет интересна не только детям, но и взрослым.

Позднее в рамках проекта «Блокадный альманах» выйдут еще два мультфильма — «Чужая музыка» и «Тревожная ночь». Все затраты на воплощение проекта взяло на себя Министерство культуры РФ.

Ранее Пятый канал сообщал, как Петербург отметил 75 годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады.