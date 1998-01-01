Шокирующее безразличие: Подробности истории про мать, заморившую голодом свою дочь

Видео с судебного заседания по делу гибели трехлетней девочки из Кирова, которую молодая мать заморила голодом, публикует Пятый канал. Обвинение настаивает на заключении девушки под стражу.

На записи с судебного заседания можно заметить, что женщина не проявляет никаких эмоций. Она с безразличием отвечает на вопросы судьи, подтверждая, что нигде не работает и имеет неоплаченный штраф в несколько тысяч рублей.

Известно, что погибшую девочку, она родила в 18 лет, после чего сразу же рассталась с ее отцом — бывший молодой человек подсудимой утверждает, что не видел дочь с 2016 года. 13 февраля 2019 года молодая родительница просто ушла из дома, оставив малышку в одиночестве в запертой квартире. Девочка несколько дней провела в четырех стенах без воды и еды.

Тело обнаружила бабушка погибшей. Примечательно, что о смерти девочки стало известно 20 февраля — в день, когда малышке могло бы исполниться три года. Как рассказала бабушка сайту KP.RU, ее дочь звонила ей в период своего отсутствия и сама подтвердила, что девочки нет в живых, еще до официального обнаружения тела.

— Я услышала, что она идет по улице, находится не в помещении. Я спросила, где ребенок, она сказала: дома. Я спросила — почему ребенок дома, а ты не дома? Молчит и отключает телефон. Я ей опять перезваниваю. Ну, и когда я у нее спросила, жив ли ребенок, потому что ее нет рядом, всякие мысли страшные. Она мне ответила, что нет, — рассказала убитая горем женщина.

Несчастная женщина содержала свою дочь и ее ребенка даже после того, как та с криками выгнала мать из дома. Несколько раз в неделю она приезжала навестить родных, привозила продукты и деньги, но никто из хорошо знакомых с ней соседей ни разу не сказал ей о том, что раньше девушка уже оставляла малышку одну на долгое время. Хотя журналистам и полиции соседи в красках описывали, как девочка выкидывала из окна игрушки и кричала, чтобы привлечь внимание.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что молодая мать из Кирова до смерти заморила голодом трехлетнюю дочь, на неделю оставив ее одну в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало обезвоживание, но в социальных сетях отмечают, что умереть девочка могла от отравления. Пользователи отмечают, что голодающая девочка ела стиральный порошок — единственный продукт, до которого смогла дотянуться.