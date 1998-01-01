Жительница Кирова оставила умирать трехлетнюю дочь в закрытой квартире

Следственный комитет расследует гибель трехлетней девочки в одной из квартир, расположенных на улице Щорса в Кирове. По предварительным данным, малышка умерла от обезвоживания, когда мать оставила ее одну на несколько дней.

Страшную находку сделала бабушка, когда пришла, чтобы поздравить внучку с днем рождения. В одной из комнат она обнаружила ребенка на полу без признаков жизни. В социальных сетях пишут, что от голода девочка ела стиральный порошок.

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21-летняя родительница уже задержана. По информации РИА Новости, ее обвинили в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Пятый канал сообщал, что у матери ребенка, найденного в московском парке, изъяли нож и скотч.