Число жертв при подрыве автомобиля в буферной зоне в Донбассе возросло до двух

Гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка, погибли два человека, еще один с тяжелыми ранениями находится в больнице. Ранее сообщалось об одном погибшем.

На видеокадрах последствий взрыва, попавших в распоряжение Пятого канала, видно, что от машины осталась лишь груда искореженного металла.

Известно, что мужчина, который был за рулем, скончался на месте, женщина — в больнице. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

Как отмечается на сайте armiyadnr, « данная кровавая провокация произошла во время пребывания в (самопровозглашенной Донецкой народной — прим.ред.) Республике заместителя Главы миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона ».

— В этой связи, выражаем надежду, что это преступление украинских убийц не останется без внимания мировой общественности , говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал, что автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе.