Число жертв при подрыве автомобиля в буферной зоне в Донбассе возросло до двух

Гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка, погибли два человека, еще один с тяжелыми ранениями находится в больнице. Ранее сообщалось об одном погибшем.
На видеокадрах последствий взрыва, попавших в распоряжение Пятого канала, видно, что от машины осталась лишь груда искореженного металла.
Известно, что мужчина, который был за рулем, скончался на месте, женщина — в больнице. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии в медучреждении.
Как отмечается на сайте armiyadnr, «
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Ранее Пятый канал сообщал, что автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе.