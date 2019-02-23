Автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе

Автомобиль с гражданским населением подорвался при пересечении линии соприкосновения через КПВВ «Еленовка», 23 февраля. Об этом сообщает Интерфакс, 23 февраля, со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

ЧП произошло в 14.00 в буферной зоне между постами сторон. В автомобиле находились три человека — мужчина и две женщины.

По предварительной информации, один человек погиб, еще двое ранены.

Подробности уточняются.