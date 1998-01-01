Названы продукты, снижающие риск развития рака

Употребление в пищу чеснока, репчатого лука и лука-порея может в разы снизить риск развития колоректального рака. К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает РИА Новости.
Специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по полу, возрасту и месту жительства. Также участников исследования опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.
Ученые из Поднебесной смогли установить, что вероятность возникновения и развития колоректального рака на 79% ниже у тех, кто употребляет в пищу большое количество лука. Как выяснилось, чеснок, репчатый лук и лук-порей содержат соединения, помогающие снизить риск образования злокачественной опухоли в толстой кишке.
— Результаты проливают свет на первичную профилактику колоректального рака посредством изменения образа жизни, заслуживающую дальнейшего изучения, — отмечают специалисты.
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