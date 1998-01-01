Названы продукты, снижающие риск развития рака

Употребление в пищу чеснока, репчатого лука и лука-порея может в разы снизить риск развития колоректального рака. К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает РИА Новости.

Специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по полу, возрасту и месту жительства. Также участников исследования опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.

Ученые из Поднебесной смогли установить, что вероятность возникновения и развития колоректального рака на 79% ниже у тех, кто употребляет в пищу большое количество лука. Как выяснилось, чеснок, репчатый лук и лук-порей содержат соединения, помогающие снизить риск образования злокачественной опухоли в толстой кишке.

— Результаты проливают свет на первичную профилактику колоректального рака посредством изменения образа жизни, заслуживающую дальнейшего изучения, — отмечают специалисты.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки и ее придатка — червеобразного отростка. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одним из самых распространенных типов рака.

Ранее Пятый канал сообщал, что диетолог Марият Мухина провела подробный анализ рациона из шести продуктов для похудения, который набирает популярность в интернете.