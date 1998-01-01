Диетолог оценила популярный список продуктов для сжигания жира

Эксперт-диетолог прокомментировала набирающую популярность статью о шести продуктах, помогающих убрать жир с области живота. В медицинском журнале BMC Medicine вышла публикация, в которой утверждается, что лучше всего с нежелательными жировыми отложениями борются тунец, куриные яйца, красная чечевица, запеченные бобы и миндаль, сообщает «Экономика сегодня».

Как пояснила Пятому каналу Марият Мухина, предлагаемый изданием рацион составлен верно. Тунец, яйца и куриная грудка послужат отличным источником белка, не имеющим в себе жира. Миндаль богат природными жирами, которые пойдут только на пользу организму. В бобах и чечевице также содержится огромное количество полезных веществ. Особенное внимание Марият обратила на то, что употреблять бобы предлагается именно запеченными — в таком виде, в отличие от вареных, они сохраняют максимальное количество благотворно влияющих на организм веществ.

При этом очень важно помнить, отмечает диетолог, что ради похудения ни в коем случае нельзя голодать. Чтобы приблизить свою фигуру к заветному идеалу, необходимо питаться сбалансированно.

— Многие думают, что чтобы похудеть, необходимо отказаться от еды. Это не так. Нужно назначать себе сбалансированное питание , — подчеркнула Мухина.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что для тех, кто не смог самостоятельно взять под контроль свое питание, в Москве открылась клиника по лечению обжорства и анорексии.