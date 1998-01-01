Фото: Новая Lada Vesta FL поступит в продажу в конце 2019 года

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» работает над обновлением «народной» Lada Vesta, сообщает URA.RU. Ее рестайлинговая версия получит в названии индекс FL (Facelift — прим. ред.). В продажу обновленная модификация авто должна поступить в конце 2019 года.

Тем времени в сети уже появились первые фотографии элементов Vesta FL. По словам автора публикации, на борту установлены складные зеркала нового типа с электроприводом и обновленный блок управления стеклоподъемниками с авторежимом.

— Крепление зеркал к двери немного другое, новый жгут проводов и блок управления, — рассказал автор поста.

Предполагается, что Lada Vesta получит свежий экстерьер — новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней.

Ранее Пятый канал сообщал, что машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка. Повышение НДС и падение курса рубля привели к тому, что скоро на авторынке России не останется моделей дешевле одного миллиона.