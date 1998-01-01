Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении»

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В финал прошли близняшки из дуэта ANNA MARIA, женский джаз-бэнд Freedom jazz, певица MARUV, а также группы Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и YUKO.

Фото: Instagram @maruvofficial

На международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Украину представит певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV. Артистка с успехом прошла последний этап отбора на соревнование, заработав 11 баллов. Об этом сообщает украинское издание «Униан».

Главными конкурентами поп-звезды стали участники украинских групп Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и YUKO, женский джаз-бэнд Freedom jazz, а также близняшки из дуэта ANNA MARIA. Однако певица обошла соперников, сразив фанатов и жюри соблазнительными танцами и умением держаться на сцене. В шаге от победы оказался музыкальный коллектив Freedom jazz — его участники набрали десять баллов.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал сообщал, что солистка группы YUKO Юлия Юрина готова сменить гражданство ради «Евровидения».

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