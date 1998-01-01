Ради «Евровидения» российская певица Юлия Юрина готова сменить гражданство

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По словам солистки группы YUKO, она знает о запрете на двойное гражданство на Украине и готова отказаться от российского паспорта.

Фото: Вконтакте @yukoua

Претендующая на представление Украины на «Евровидении» россиянка Юлия Юрина заявила о желании сменить гражданство. Об этом солистка группы YUKO рассказала во время финала отбора на телеканале СТБ.

— Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство, — подчеркнула певица.

При этом Юрина сказала, что знает о невозможности по украинскому законодательству иметь двойное гражданство и готова пожертвовать паспортом гражданина России.

Юлия Юрина, вышедшая в финал украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение», последние семь лет проживает на Украине и имеет там вид на жительство.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что выступать за Незалежную на международном конкурсе должны «сознательные граждане Украины, которые с гордостью представят украинскую землю, подарившую им талант».

Как сообщал Пятый канал, украинские власти в отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной.

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