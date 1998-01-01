Ради «Евровидения» российская певица Юлия Юрина готова сменить гражданство

Претендующая на представление Украины на «Евровидении» россиянка Юлия Юрина заявила о желании сменить гражданство. Об этом солистка группы YUKO рассказала во время финала отбора на телеканале СТБ.
При этом Юрина сказала, что знает о невозможности по украинскому законодательству иметь двойное гражданство и готова пожертвовать паспортом гражданина России.
Юлия Юрина, вышедшая в финал украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение», последние семь лет проживает на Украине и имеет там вид на жительство.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что выступать за Незалежную на международном конкурсе должны
Как сообщал Пятый канал, украинские власти в отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной.