Георгий Данелия госпитализирован в одну из столичных больниц

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88-летний кинорежиссер давно испытывает проблемы с легкими.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в одну из столичных больниц. Как стало известно Пятому каналу, Данелия обратился к медикам с очень тяжелой одышкой. Врачи приняли решение о госпитализации.

88-летний деятель искусств довольно давно жалуется на проблемы с легкими. По предварительным данным, причиной госпитализации стал пневмоторакс (скопление воздуха в легких — прим. ред.).

Ранее Пятый канал сообщал о госпитализации Народного художника РФ Анатолия Демы. У именитого скульптора было подозрение на инсульт и сотрясение головного мозга.

 

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