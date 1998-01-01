Госпитализирован народный художник РФ Анатолий Дема

Народного художника РФ Анатолия Демы госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга, 19 февраля. Как стало известно Пятому каналу, у именитого скульптора подозрение на инсульт и сотрясение мозга.

Сообщается, что мужчину в лечебное учреждение забрали из дома.

Порядка 300 работ Демы представлены в разных уголках России. Кроме творческой деятельности, он также занимается педагогической, преподает начинающим скульпторам азы этого ремесла.

Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации актера сериала «Анна Каренина» в Москве.