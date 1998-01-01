Назван самый популярный электромобиль в мире

Эксперты портала JATO Dynamics составили рейтинг самых популярных электромобилей 2018 года. Лидером продаж стала Tesla Model 3 — за год было продано 138 тысяч копий модели.

На втором месте расположилась китайская BAIC — 92 тысячи проданных экземпляров. В тройку лидеров также вошел Nissan Leaf — его приобрели 85 тысяч раз.

Согласно данным исследования, самым популярным брендом электромобилей стала Tesla. За прошедший год было продано 230 тысяч машин данной марки. Второе место по продажам занял BAIC — 152 тысячи купленных электрокаров, третье — BYD. За 2018 год было продано 95 тысяч электромобилей этого бренда.

Больше всего машин за последний год продали в Китае (769 тысяч). На втором месте по продажам— США (209 тысяч), на третьем — Норвегия (46 тысяч).

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