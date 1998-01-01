Водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга, пытался скрыться с места ДТП

, 4:20 Эксклюзивное интервью 129

По словам свидетельницы аварии, мужчину задержали сотрудники полиции, которые в этот момент проезжали мимо.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @spb_today

Свидетельница аварии, произошедшей в центре Петербурга ночью в воскресенье, 24 февраля, в интервью Пятому каналу рассказала подробности страшной трагедии. Галина Шабаршина с подругами оказалась в непосредственной близости от места происшествия.

— В какой-то момент я услышала хлопок, увидела как едет машина на большой скорости, от нее отлетела какая-то деталь, как потом выяснилось это был человек — девушка. И потом машина снова вернулась на дорогу, — пояснила свидетельница трагедии.

По словам Галины, они не сразу поняли что произошло, но когда разглядели пострадавших, стали вызывать скорую.

Девушка рассказала, что один молодой человек был в сознании, по-видимому, у него были повреждены ноги. Девушке, сбитой внедорожником, помощь оказывал какой-то мужчина. Третий пострадавший в аварии, тоже девушка, не подавала признаков жизни.

Галина также описала четвертого участника ДТП — молодой человек был сильно окровавлен, ему пытались оказать первую помощь прохожие.

Между тем, сам виновник аварии, по словам свидетельницы, с места происшествия пытался скрыться.

— Водитель пытался скрыться с места происшествия. Там на место происшествия сразу приехала полиция и они его арестовали. Полиция приехала где-то через минуту, наверное. Они ехали мимо, увидели, и свернули сразу на место происшествия, — утверждает девушка.

По предварительным данным, в результате наезда внедорожника на толпу пешеходов пострадали пять человек, из них — двое погибли. Трое пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы в Мариинскую больницу.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по словам виновника ДТП, он не справился с управлением, поэтому машина выскочила на тротуар.

Водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга, пытался скрыться с места ДТП

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