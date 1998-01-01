В Петербурге допрашивают водителя BMW, сбившего группу людей на тротуаре

Водитель BMW, устроивший в Петербурге смертельное ДТП, утверждает, что не справился с управлением.

Виновник аварии на Невском проспекте, водитель BMW X6, мужчина 1989 года рождения, в настоящее время дает объяснения в полиции. По предварительным данным, он настаивает на том, что не справился с машиной, в результате чего выскочил на тротуар, где сбил группу пешеходов.

Страшное ДТП произошло в Петербурге ночью в воскресенье, 24 февраля. В 00.29 в Центральном районе города на Невском проспекте, 55. водитель внедорожника BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов.

— В результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте, — говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются личности потерпевших.

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