Власти ОАЭ простят своим гражданам почти 100 миллионов долларов долгов

Власти ОАЭ договорились с банками о списании долгов малоимущим гражданам. Как сообщает «Политэксперт», специальная правительственная комиссия заключила соглашение с 13 банками, по которому жителям семи эмиратам, испытывающим финансовые проблемы, будут прощены долги на сумму в 98 миллионов долларов.

Местные СМИ отмечают — в правительстве уверены, что данная мера существенно повлияет на улучшение жизни граждан, а также позволит повысить благосостояние семей.

По предварительной информации, долги простят трем тысячам кредиторам.

Ранее Пятый канал сообщал, что основатель Tesla и Space X Илон Маск взял ипотечный кредит в размере 61 миллиона долларов.





