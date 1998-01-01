Таиландский боец Саенчай Сор Кингстар поцеловал своего оппонента Буакаву По. Прамука во время боя на турнире Thai Fight. Рефери принял решение развести соперников.

Видео с поединком выложил в своем микроблоге Twitter пользователь Jolassanda. На кадрах видно, как Саенчай, зажавший в клинче своего соперника, улучшил момент и чмокнул Буакаву в щеку. А после того, как их практически разнял рефери, поцеловал ничего не понимающего бойца еще раз.

Пользователи сети теряются в догадках, как расценивать необычный поступок любвеобильного спортсмена. Сам боец пока это никак не прокомментировал.

Поединок между тайскими боксерами прошел в субботу, 23 февраля. Победителем в 291-й раз за свою карьеру стал 38-летний Саенчай.

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