Таиландский боец Саенчай Сор Кингстар поцеловал своего оппонента Буакаву По. Прамука во время боя на турнире Thai Fight. Рефери принял решение развести соперников.
Видео с поединком выложил в своем микроблоге Twitter пользователь Jolassanda. На кадрах видно, как Саенчай, зажавший в клинче своего соперника, улучшил момент и чмокнул Буакаву в щеку. А после того, как их практически разнял рефери, поцеловал ничего не понимающего бойца еще раз.
Saenchai's kiss 🤣👍 pic.twitter.com/hQws73qiTD— Jolassanda (@Jolassanda) 23 февраля 2019 г.
Пользователи сети теряются в догадках, как расценивать необычный поступок любвеобильного спортсмена. Сам боец пока это никак не прокомментировал.
Поединок между тайскими боксерами прошел в субботу, 23 февраля. Победителем в 291-й раз за свою карьеру стал 38-летний Саенчай.
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