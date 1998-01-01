Любовь на ринге? Тайский боксер поцеловал оппонента во время боя — видео

, 7:27 Видео 45

Таиландский боец Саенчай Сор Кингстар сразился с Буакавой По. Прамуком на ринге.

Фото: Instagram @saenchaithailand

Таиландский боец Саенчай Сор Кингстар поцеловал своего оппонента Буакаву По. Прамука во время боя на турнире Thai Fight. Рефери принял решение развести соперников.

Видео с поединком выложил в своем микроблоге Twitter пользователь Jolassanda. На кадрах видно, как Саенчай, зажавший в клинче своего соперника, улучшил момент и чмокнул Буакаву в щеку. А после того, как их практически разнял рефери, поцеловал ничего не понимающего бойца еще раз.

Пользователи сети теряются в догадках, как расценивать необычный поступок любвеобильного спортсмена. Сам боец пока это никак не прокомментировал.

Поединок между тайскими боксерами прошел в субботу, 23 февраля. Победителем в 291-й раз за свою карьеру стал 38-летний Саенчай.

Ранее Пятый канал сообщал, что боксер Ковалев победил колумбийца Альвареса и завоевал пояс WBO.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:57
«Горячо»: Эмили Ратаковски выложила очередное «голое» фото
7:41
Антибиотики могут стать причиной экологической катастрофы на планете
7:27
Любовь на ринге? Тайский боксер поцеловал оппонента во время боя — видео
7:13
Власти ОАЭ простят своим гражданам почти 100 миллионов долларов долгов
6:58
Назван самый популярный электромобиль в мире
6:45
«Любимые» женщины Олега Янковского — не голливудская история
6:30
Подарок любимому: Волочкова неожиданно сменила образ
6:16
Поток беженцев в Европе «смывает» границы уважения властей к своим гражданам
5:59
«Коза в большом городе 2»: В Петербурге снова заметили беглянку — видео
5:44
Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней
5:44
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
5:15
Волшебство макияжа: Как китаянка превратилась в Джонни Деппа за несколько минут
4:20
Водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга, пытался скрыться с места ДТП
3:40
Марионетки США атакуют Венесуэлу непрошенной гумпомощью, но Каракас отбивается
2:44
В Петербурге допрашивают водителя BMW, сбившего группу людей на тротуаре
2:30
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении»
1:27
BMW сбил группу пешеходов в центре Петербурга — видео
1:05
Георгий Данелия госпитализирован в одну из столичных больниц
0:55
Пассажиры в России смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам
0:35
Ради «Евровидения» российская певица Юлия Юрина готова сменить гражданство

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама