Антибиотики могут стать причиной экологической катастрофы на планете

Ученые из университета в Неймегене (Нидерланды) провели исследование, в ходе которого установили, что растворенные в воде антибиотики и другие лекарства загрязнили почти все водоемы Земли. Об этом сообщает издание Environmental Research Letters.

Отмечается, что высокая концентрация подобных веществ может стать причиной новых экологических проблем.

— Высокие концентрации антибиотика могут убивать микробов, живущих в природных водоемах, что будет нарушать цепи питания, — объяснил эколог Рик Олденкамп.

Кроме того, растворенные в воде лекарства неблагоприятно действуют и на полезные микроорганизмы в очистных сооружениях, что также способствует загрязнению водоемов.

Согласно результатам исследования, в воде находится наиболее высокая концентрация двух веществ: антибиотика ципрофлоксацина и средства от эпилепсии карбамазепина.

Специалисты поясняют: с каждым годом люди все чаще избавляются от лекарств и наркотиков, смывая их в унитаз. Из канализации препараты попадают в озера и реки. Если это вовремя не приостановить, халатность жителей планеты может обернуться экологической катастрофой.

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