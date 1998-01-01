Видео: Порошенко назвал Украину агрессором на предвыборном митинге

Петр Порошенко, назвал Украину агрессором, выступая на предвыборном митинге в городе Жолкве Львовской области. Видео с оговоркой действующего президента Незалежной, баллотирующегося на второй срок, мигом облетело интернет.

— Сегодня я должен сохранить Украину и оборону Украины для того, чтобы дать отпор украинскому агрессору, — заявил Порошенко.

Как отмечает ФАН, пафосная речь верховного главнокомандующего ВСУ о «победах» Украины и «российской агрессии», судя по записи, большого энтузиазма у собравшихся на площади избирателей не вызывало, пока оговорка не оживила обстановку, породив хохот в толпе.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. В гонке участвуют 44 кандидата, что является рекордом для страны. Согласно социологическим опросам, шансы Петра Порошенко сохранить пост пока невелики — он занимает лишь третье место в рейтинге, за него готовы проголосовать около 14% избирателей. Лидирует на сегодняшний день комик Владимир Зеленский. На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по словам главы МВД Украины Арсена Авакова, в избирательную комиссию уже поступило более 800 жалоб на нарушения в ходе предвыборной кампании, возбуждено 19 уголовных дел.